Rupia do Sri Lanka (LKR)

A rupia do Sri Lanka é a moeda do Sri Lanka. É simbolizada por "Rs", රු em cingalês e ரூ em tâmil. O código da moeda é LKR. A rupia do Sri Lanka tem 6 dígitos significativos no fator de conversão. É uma moeda fiduciária. A conversão de rupias mais comum é em dólar americano.