Sri Lankaanse roepie (LKR)

De Sri Lankaanse roepie is the munteenheid van Sri Lanka. Het symbool voor de roepie is ‘Rs’, රු in het Sinhalees, en ரூ in Tamil. De valutacode is LKR. De omrekenfactor van de Sri Lankaanse roepie gaat tot 6 significante cijfers, en het is een fiduciaire valuta. De meest populaire valuta om de roepie tegen om te wisselen is de Amerikaanse dollar.