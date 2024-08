Sri Lankan rupia (LKR)

Sri Lankan rupia on Sri Lankan valuutta. Sitä symboloivat kirjaimet Rs sekä රු sinhaliksi ja ரூ tamiliksi, ja sen valuuttakoodi on LKR. Sri Lankan rupialla on 6 merkitsevää muuntokerroinlukua. Sitä pidetään fiat-rahana. Suosituin rupian vaihto käydään Yhdysvaltain dollarin kanssa.