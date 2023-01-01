шри-ланкийские рупии в оманские риалы
Сконвертируйте LKR в OMR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LKR к OMR
1 LKR = 0,00119 OMR
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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Оманский риал / Шри-Ланкийская рупия
|1 OMR
|837.67300 LKR
|5 OMR
|4188.36500 LKR
|10 OMR
|8376.73000 LKR
|20 OMR
|16753.46000 LKR
|50 OMR
|41883.65000 LKR
|100 OMR
|83767.30000 LKR
|250 OMR
|209418.25000 LKR
|500 OMR
|418836.50000 LKR
|1000 OMR
|837673.00000 LKR
|2000 OMR
|1675346.00000 LKR
|5000 OMR
|4188365.00000 LKR
|10000 OMR
|8376730.00000 LKR