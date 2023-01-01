шри-ланкийские рупии в оманские риалы

Сконвертируйте LKR в OMR по реальному обменному курсу

1 000 lkr
1,194 omr

1.00000 LKR = 0.00119 OMR

Среднерыночный курс в 21:0 UTC
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График изменения обменного курса LKR к OMR

1 мин. назад 1 LKR → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.075589.11591.457841.674190.958218.533
1GBP1.1615111.24925103.5131.693361.944661.1129621.5271
1USD0.92980.80048182.861.35551.556660.890917.232
1INR0.01122130.009660640.012068510.01635890.01878670.01075190.207965

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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

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Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Оманский риал
1 LKR0.00119 OMR
5 LKR0.00597 OMR
10 LKR0.01194 OMR
20 LKR0.02388 OMR
50 LKR0.05969 OMR
100 LKR0.11938 OMR
250 LKR0.29845 OMR
500 LKR0.59689 OMR
1000 LKR1.19378 OMR
2000 LKR2.38756 OMR
5000 LKR5.96890 OMR
10000 LKR11.93780 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Шри-Ланкийская рупия
1 OMR837.67300 LKR
5 OMR4188.36500 LKR
10 OMR8376.73000 LKR
20 OMR16753.46000 LKR
50 OMR41883.65000 LKR
100 OMR83767.30000 LKR
250 OMR209418.25000 LKR
500 OMR418836.50000 LKR
1000 OMR837673.00000 LKR
2000 OMR1675346.00000 LKR
5000 OMR4188365.00000 LKR
10000 OMR8376730.00000 LKR