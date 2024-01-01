50 оманских риалов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте OMR в LKR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Sr759,6 LKR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 OMR в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий762,4310792,3530
Низкий759,5480759,5480
В среднем760,8831771,7495
Изменение-0.10%-2.30%
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Соотношение 1 OMR к LKR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к LKR составил 762,4310, а минимальный — 759,5480. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 760,8831. Изменение курса OMR к LKR в процентном соотношении составило -0.10.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к LKR составил 792,3530, а минимальный — 759,5480. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 771,7495. Изменение курса OMR к LKR в процентном соотношении составило -2.30.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Шри-Ланкийская рупия
1 OMR759,60600 LKR
5 OMR3 798,03000 LKR
10 OMR7 596,06000 LKR
20 OMR15 192,12000 LKR
50 OMR37 980,30000 LKR
100 OMR75 960,60000 LKR
250 OMR189 901,50000 LKR
500 OMR379 803,00000 LKR
1000 OMR759 606,00000 LKR
2000 OMR1 519 212,00000 LKR
5000 OMR3 798 030,00000 LKR
10000 OMR7 596 060,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Оманский риал
1 LKR0,00132 OMR
5 LKR0,00658 OMR
10 LKR0,01316 OMR
20 LKR0,02633 OMR
50 LKR0,06582 OMR
100 LKR0,13165 OMR
250 LKR0,32912 OMR
500 LKR0,65824 OMR
1000 LKR1,31647 OMR
2000 LKR2,63294 OMR
5000 LKR6,58235 OMR
10000 LKR13,16470 OMR