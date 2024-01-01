100 шри-ланкийских рупий в оманские риалы

Сконвертируйте LKR в OMR по реальному обменному курсу

100 lkr
0.123 omr

1.00000 LKR = 0.00123 OMR

Среднерыночный курс в 17:57
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.352650.79760783.05641.541430.931051.347153.67295
1 CAD0.7392910.58966361.40271.139560.6883190.9959342.71537
1 GBP1.253751.695881104.1321.932561.16731.688994.60496
1 INR0.012040.01628590.009603210.01855880.01120990.01621970.0442224

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийских рупий

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Оманский риал
1 LKR0.00123 OMR
5 LKR0.00616 OMR
10 LKR0.01233 OMR
20 LKR0.02466 OMR
50 LKR0.06165 OMR
100 LKR0.12329 OMR
250 LKR0.30823 OMR
500 LKR0.61646 OMR
1000 LKR1.23292 OMR
2000 LKR2.46584 OMR
5000 LKR6.16460 OMR
10000 LKR12.32920 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Шри-Ланкийская рупия
1 OMR811.08000 LKR
5 OMR4055.40000 LKR
10 OMR8110.80000 LKR
20 OMR16221.60000 LKR
50 OMR40554.00000 LKR
100 OMR81108.00000 LKR
250 OMR202770.00000 LKR
500 OMR405540.00000 LKR
1000 OMR811080.00000 LKR
2000 OMR1622160.00000 LKR
5000 OMR4055400.00000 LKR
10000 OMR8110800.00000 LKR