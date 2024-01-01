Sri Lanka rupisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile LKR → OMR çevirin

1.000 lkr
1,232 omr

1.00000 LKR = 0.00123 OMR

10:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551651.0734589.13941.453181.65210.94791518.3257
1 GBP1.1693611.25525104.2361.699291.93191.1084621.4294
1 USD0.931550.796654183.04011.353751.539050.8830517.0718
1 INR0.01121840.009593610.012042410.01630240.01853390.0106340.205585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Umman Riyali
1 LKR0.00123 OMR
5 LKR0.00616 OMR
10 LKR0.01232 OMR
20 LKR0.02463 OMR
50 LKR0.06158 OMR
100 LKR0.12316 OMR
250 LKR0.30789 OMR
500 LKR0.61578 OMR
1000 LKR1.23155 OMR
2000 LKR2.46310 OMR
5000 LKR6.15775 OMR
10000 LKR12.31550 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 OMR811.98500 LKR
5 OMR4059.92500 LKR
10 OMR8119.85000 LKR
20 OMR16239.70000 LKR
50 OMR40599.25000 LKR
100 OMR81198.50000 LKR
250 OMR202996.25000 LKR
500 OMR405992.50000 LKR
1000 OMR811985.00000 LKR
2000 OMR1623970.00000 LKR
5000 OMR4059925.00000 LKR
10000 OMR8119850.00000 LKR