2.000 Sri Lanka rupisinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile LKR → OMR çevirin

2.000 lkr
2,547 omr

1,000Sr LKR = 0,001273ر.ع. OMR

07:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00130,0013
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00130,0013
Değişim0.30%-1.91%
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1 LKR → OMR istatistikleri

LKR → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0013 oldu. LKR → OMR kurundaki değişiklik 0.30 değerindeydi.

LKR → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0013, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0013 oldu. LKR → OMR kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7241,5310,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56660,5881,1080,6690,9672,658
1 GBP1,2791,7681107,121,9591,1831,714,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Umman Riyali
1 LKR0,00127 OMR
5 LKR0,00637 OMR
10 LKR0,01273 OMR
20 LKR0,02547 OMR
50 LKR0,06367 OMR
100 LKR0,12734 OMR
250 LKR0,31836 OMR
500 LKR0,63673 OMR
1000 LKR1,27345 OMR
2000 LKR2,54690 OMR
5000 LKR6,36725 OMR
10000 LKR12,73450 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Sri Lanka Rupisi
1 OMR785,26500 LKR
5 OMR3.926,32500 LKR
10 OMR7.852,65000 LKR
20 OMR15.705,30000 LKR
50 OMR39.263,25000 LKR
100 OMR78.526,50000 LKR
250 OMR196.316,25000 LKR
500 OMR392.632,50000 LKR
1000 OMR785.265,00000 LKR
2000 OMR1.570.530,00000 LKR
5000 OMR3.926.325,00000 LKR
10000 OMR7.852.650,00000 LKR