روبية سريلانكي إلى ريال عماني

تحويل LKR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٫١٨٩ omr

1.00000 LKR = 0.00119 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:20 UTC
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LKR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436791.660960.963718.3214
1GBP1.1528711.22955102.21.656451.914891.1110221.1224
1USD0.937650.813306183.121.34721.557390.9035517.179
1INR0.01128060.009784720.012030810.01620790.01873660.01087040.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الريال العماني
1 LKR0.00119 OMR
5 LKR0.00595 OMR
10 LKR0.01189 OMR
20 LKR0.02379 OMR
50 LKR0.05947 OMR
100 LKR0.11893 OMR
250 LKR0.29733 OMR
500 LKR0.59466 OMR
1000 LKR1.18932 OMR
2000 LKR2.37864 OMR
5000 LKR5.94660 OMR
10000 LKR11.89320 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / روبية سريلانكية
1 OMR840.81600 LKR
5 OMR4204.08000 LKR
10 OMR8408.16000 LKR
20 OMR16816.32000 LKR
50 OMR42040.80000 LKR
100 OMR84081.60000 LKR
250 OMR210204.00000 LKR
500 OMR420408.00000 LKR
1000 OMR840816.00000 LKR
2000 OMR1681632.00000 LKR
5000 OMR4204080.00000 LKR
10000 OMR8408160.00000 LKR