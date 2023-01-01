шри-ланкийские рупии в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте LKR в TZS по реальному обменному курсу

1 000 lkr
7 767,44 tzs

1.00000 LKR = 7.76744 TZS

Среднерыночный курс в 20:10 UTC
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График изменения обменного курса LKR к TZS

1 мин. назад 1 LKR → 0 TZS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.0754589.11181.457721.673850.958518.53
1GBP1.1616411.2493103.5171.693361.944441.1134321.5254
1USD0.929850.800448182.861.355451.556420.8912517.23
1INR0.01122190.009660250.012068510.01635830.01878370.01075610.207941

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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Танзанийский шиллинг
1 LKR7.76744 TZS
5 LKR38.83720 TZS
10 LKR77.67440 TZS
20 LKR155.34880 TZS
50 LKR388.37200 TZS
100 LKR776.74400 TZS
250 LKR1941.86000 TZS
500 LKR3883.72000 TZS
1000 LKR7767.44000 TZS
2000 LKR15534.88000 TZS
5000 LKR38837.20000 TZS
10000 LKR77674.40000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Шри-Ланкийская рупия
1 TZS0.12874 LKR
5 TZS0.64372 LKR
10 TZS1.28743 LKR
20 TZS2.57486 LKR
50 TZS6.43715 LKR
100 TZS12.87430 LKR
250 TZS32.18575 LKR
500 TZS64.37150 LKR
1000 TZS128.74300 LKR
2000 TZS257.48600 LKR
5000 TZS643.71500 LKR
10000 TZS1287.43000 LKR