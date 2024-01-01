5 танзанийских шиллингов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте TZS в LKR по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = Sr0,1098 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TZS к LKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 TZS в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10980,1126
Низкий0,10740,1074
В среднем0,10820,1095
Изменение2.14%-0.77%
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Соотношение 1 TZS к LKR

За последние 30 дней максимальный курс TZS к LKR составил 0,1098, а минимальный — 0,1074. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1082. Изменение курса TZS к LKR в процентном соотношении составило 2.14.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к LKR составил 0,1126, а минимальный — 0,1074. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1095. Изменение курса TZS к LKR в процентном соотношении составило -0.77.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3281,3911,5180,77417,62884,3750,933
1 SGD0,75311,0481,1430,58313,27863,5540,703
1 CAD0,7190,95511,0910,55712,67460,6640,671
1 AUD0,6590,8750,91610,5111,61455,590,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Шри-Ланкийская рупия
1 TZS0,10978 LKR
5 TZS0,54888 LKR
10 TZS1,09775 LKR
20 TZS2,19550 LKR
50 TZS5,48875 LKR
100 TZS10,97750 LKR
250 TZS27,44375 LKR
500 TZS54,88750 LKR
1000 TZS109,77500 LKR
2000 TZS219,55000 LKR
5000 TZS548,87500 LKR
10000 TZS1 097,75000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Танзанийский шиллинг
1 LKR9,10953 TZS
5 LKR45,54765 TZS
10 LKR91,09530 TZS
20 LKR182,19060 TZS
50 LKR455,47650 TZS
100 LKR910,95300 TZS
250 LKR2 277,38250 TZS
500 LKR4 554,76500 TZS
1000 LKR9 109,53000 TZS
2000 LKR18 219,06000 TZS
5000 LKR45 547,65000 TZS
10000 LKR91 095,30000 TZS