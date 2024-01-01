Sri Lanka rupisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile LKR → TZS çevirin

1.000 lkr
8.110,71 tzs

1.00000 LKR = 8.11071 TZS

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.0733589.13111.453151.651940.94793518.3246
1 GBP1.1695311.25525104.2361.699421.93191.1086421.43
1 USD0.931650.796654183.04011.353851.539050.8831517.0723
1 INR0.01121940.009593610.012042410.01630360.01853390.01063520.205591

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Sri Lanka rupisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tanzanya Şilini
1 LKR8.11071 TZS
5 LKR40.55355 TZS
10 LKR81.10710 TZS
20 LKR162.21420 TZS
50 LKR405.53550 TZS
100 LKR811.07100 TZS
250 LKR2027.67750 TZS
500 LKR4055.35500 TZS
1000 LKR8110.71000 TZS
2000 LKR16221.42000 TZS
5000 LKR40553.55000 TZS
10000 LKR81107.10000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 TZS0.12329 LKR
5 TZS0.61647 LKR
10 TZS1.23294 LKR
20 TZS2.46588 LKR
50 TZS6.16470 LKR
100 TZS12.32940 LKR
250 TZS30.82350 LKR
500 TZS61.64700 LKR
1000 TZS123.29400 LKR
2000 TZS246.58800 LKR
5000 TZS616.47000 LKR
10000 TZS1232.94000 LKR