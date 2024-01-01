5 Sri Lanka rupisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile LKR → TZS çevirin

5 lkr
44,57 tzs

1,000Sr LKR = 8,914tzs TZS

08:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,91388,9138
Düşük8,68438,5703
Ortalama8,78828,6854
Değişim2.29%2.40%
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1 LKR → TZS istatistikleri

LKR → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,9138, en düşük 8,6843 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,7882 oldu. LKR → TZS kurundaki değişiklik 2.29 değerindeydi.

LKR → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,9138, en düşük 8,5703 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,6854 oldu. LKR → TZS kurundaki değişiklik 2.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7421,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5751,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1021,9611,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → GBP

LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tanzanya Şilini
1 LKR8,91379 TZS
5 LKR44,56895 TZS
10 LKR89,13790 TZS
20 LKR178,27580 TZS
50 LKR445,68950 TZS
100 LKR891,37900 TZS
250 LKR2.228,44750 TZS
500 LKR4.456,89500 TZS
1000 LKR8.913,79000 TZS
2000 LKR17.827,58000 TZS
5000 LKR44.568,95000 TZS
10000 LKR89.137,90000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 TZS0,11219 LKR
5 TZS0,56093 LKR
10 TZS1,12186 LKR
20 TZS2,24372 LKR
50 TZS5,60930 LKR
100 TZS11,21860 LKR
250 TZS28,04650 LKR
500 TZS56,09300 LKR
1000 TZS112,18600 LKR
2000 TZS224,37200 LKR
5000 TZS560,93000 LKR
10000 TZS1.121,86000 LKR