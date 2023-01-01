10 Tanzanya şilininden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile TZS → LKR çevirin

10 tzs
1,29 lkr

1.00000 TZS = 0.12908 LKR

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 LKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

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TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Sri Lanka Rupisi
1 TZS0.12908 LKR
5 TZS0.64542 LKR
10 TZS1.29084 LKR
20 TZS2.58168 LKR
50 TZS6.45420 LKR
100 TZS12.90840 LKR
250 TZS32.27100 LKR
500 TZS64.54200 LKR
1000 TZS129.08400 LKR
2000 TZS258.16800 LKR
5000 TZS645.42000 LKR
10000 TZS1290.84000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Tanzanya Şilini
1 LKR7.74691 TZS
5 LKR38.73455 TZS
10 LKR77.46910 TZS
20 LKR154.93820 TZS
50 LKR387.34550 TZS
100 LKR774.69100 TZS
250 LKR1936.72750 TZS
500 LKR3873.45500 TZS
1000 LKR7746.91000 TZS
2000 LKR15493.82000 TZS
5000 LKR38734.55000 TZS
10000 LKR77469.10000 TZS