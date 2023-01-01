روبية سريلانكي إلى شلن تنزاني

تحويل LKR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
7731.48 tzs

1.00000 LKR = 7.73148 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:48 UTC
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LKR إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الشلن التنزاني
1 LKR7.73148 TZS
5 LKR38.65740 TZS
10 LKR77.31480 TZS
20 LKR154.62960 TZS
50 LKR386.57400 TZS
100 LKR773.14800 TZS
250 LKR1932.87000 TZS
500 LKR3865.74000 TZS
1000 LKR7731.48000 TZS
2000 LKR15462.96000 TZS
5000 LKR38657.40000 TZS
10000 LKR77314.80000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / روبية سريلانكية
1 TZS0.12934 LKR
5 TZS0.64671 LKR
10 TZS1.29341 LKR
20 TZS2.58682 LKR
50 TZS6.46705 LKR
100 TZS12.93410 LKR
250 TZS32.33525 LKR
500 TZS64.67050 LKR
1000 TZS129.34100 LKR
2000 TZS258.68200 LKR
5000 TZS646.70500 LKR
10000 TZS1293.41000 LKR