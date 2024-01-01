ألف شلن تنزاني إلى روبية سريلانكي

تحويل TZS إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
119.93 lkr

1.000 TZS = 0.1199 LKR

Mid-market exchange rate at 23:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٠٩١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٦٧١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٤٩٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨١٩١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / روبية سريلانكية
1 TZS٠٫١١٩٩٣ LKR
5 TZS٠٫٥٩٩٦٤ LKR
10 TZS١٫١٩٩٢٧ LKR
20 TZS٢٫٣٩٨٥٤ LKR
50 TZS٥٫٩٩٦٣٥ LKR
100 TZS١١٫٩٩٢٧٠ LKR
250 TZS٢٩٫٩٨١٧٥ LKR
500 TZS٥٩٫٩٦٣٥٠ LKR
1000 TZS١١٩٫٩٢٧٠٠ LKR
2000 TZS٢٣٩٫٨٥٤٠٠ LKR
5000 TZS٥٩٩٫٦٣٥٠٠ LKR
10000 TZS١٬١٩٩٫٢٧٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الشلن التنزاني
1 LKR٨٫٣٣٨٣٩ TZS
5 LKR٤١٫٦٩١٩٥ TZS
10 LKR٨٣٫٣٨٣٩٠ TZS
20 LKR١٦٦٫٧٦٧٨٠ TZS
50 LKR٤١٦٫٩١٩٥٠ TZS
100 LKR٨٣٣٫٨٣٩٠٠ TZS
250 LKR٢٬٠٨٤٫٥٩٧٥٠ TZS
500 LKR٤٬١٦٩٫١٩٥٠٠ TZS
1000 LKR٨٬٣٣٨٫٣٩٠٠٠ TZS
2000 LKR١٦٬٦٧٦٫٧٨٠٠٠ TZS
5000 LKR٤١٬٦٩١٫٩٥٠٠٠ TZS
10000 LKR٨٣٬٣٨٣٫٩٠٠٠٠ TZS