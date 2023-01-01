шри-ланкийские рупии в румынские леи

Сконвертируйте LKR в RON по реальному обменному курсу

1 000 lkr
14,34 ron

1.00000 LKR = 0.01434 RON

Среднерыночный курс в 21:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса LKR к RON

1 мин. назад 1 LKR → 0 RON
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075489.10761.457441.673770.958418.5324
1GBP1.1615811.2492103.5091.692981.944281.1132521.5275
1USD0.92990.800512182.861.355251.556420.891217.233
1INR0.01122240.009661020.012068510.01635590.01878370.01075550.207977

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Румынский лей
1 LKR0.01434 RON
5 LKR0.07170 RON
10 LKR0.14339 RON
20 LKR0.28679 RON
50 LKR0.71696 RON
100 LKR1.43393 RON
250 LKR3.58482 RON
500 LKR7.16965 RON
1000 LKR14.33930 RON
2000 LKR28.67860 RON
5000 LKR71.69650 RON
10000 LKR143.39300 RON
Обменные курсы Румынский лей / Шри-Ланкийская рупия
1 RON69.73820 LKR
5 RON348.69100 LKR
10 RON697.38200 LKR
20 RON1394.76400 LKR
50 RON3486.91000 LKR
100 RON6973.82000 LKR
250 RON17434.55000 LKR
500 RON34869.10000 LKR
1000 RON69738.20000 LKR
2000 RON139476.40000 LKR
5000 RON348691.00000 LKR
10000 RON697382.00000 LKR