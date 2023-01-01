روبية سريلانكي إلى ليو روماني

تحويل LKR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
١٤٫٣٨ ron

1.00000 LKR = 0.01438 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 19:25 UTC
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LKR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066688.65581.436871.660980.963718.3231
1GBP1.1528711.22965102.2091.656521.91491.1110221.1242
1USD0.937550.81324183.121.347151.557270.903517.179
1INR0.01127960.009783920.012030810.01620730.01873520.01086980.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Romanian Leu
1 LKR0.01438 RON
5 LKR0.07192 RON
10 LKR0.14383 RON
20 LKR0.28766 RON
50 LKR0.71915 RON
100 LKR1.43831 RON
250 LKR3.59577 RON
500 LKR7.19155 RON
1000 LKR14.38310 RON
2000 LKR28.76620 RON
5000 LKR71.91550 RON
10000 LKR143.83100 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / روبية سريلانكية
1 RON69.52580 LKR
5 RON347.62900 LKR
10 RON695.25800 LKR
20 RON1390.51600 LKR
50 RON3476.29000 LKR
100 RON6952.58000 LKR
250 RON17381.45000 LKR
500 RON34762.90000 LKR
1000 RON69525.80000 LKR
2000 RON139051.60000 LKR
5000 RON347629.00000 LKR
10000 RON695258.00000 LKR