روبية سريلانكي إلى ليو روماني
تحويل LKR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى ليو روماني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Sri Lankan rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Romanian Leu / روبية سريلانكية
|1 RON
|69.52580 LKR
|5 RON
|347.62900 LKR
|10 RON
|695.25800 LKR
|20 RON
|1390.51600 LKR
|50 RON
|3476.29000 LKR
|100 RON
|6952.58000 LKR
|250 RON
|17381.45000 LKR
|500 RON
|34762.90000 LKR
|1000 RON
|69525.80000 LKR
|2000 RON
|139051.60000 LKR
|5000 RON
|347629.00000 LKR
|10000 RON
|695258.00000 LKR