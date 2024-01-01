Sri Lanka rupisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile LKR → RON çevirin

1.000 lkr
14,83 ron

1.00000 LKR = 0.01483 RON

10:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0734589.13561.45341.65210.94803518.3262
1 GBP1.1694111.25535104.241.699681.932051.1086421.4316
1 USD0.931550.796591183.03661.353951.539050.8831517.0722
1 INR0.01121890.009593250.012042910.01630550.01853460.01063570.205598

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Sri Lanka rupisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Rumen Leyi
1 LKR0.01483 RON
5 LKR0.07415 RON
10 LKR0.14830 RON
20 LKR0.29660 RON
50 LKR0.74151 RON
100 LKR1.48301 RON
250 LKR3.70752 RON
500 LKR7.41505 RON
1000 LKR14.83010 RON
2000 LKR29.66020 RON
5000 LKR74.15050 RON
10000 LKR148.30100 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Sri Lanka Rupisi
1 RON67.43040 LKR
5 RON337.15200 LKR
10 RON674.30400 LKR
20 RON1348.60800 LKR
50 RON3371.52000 LKR
100 RON6743.04000 LKR
250 RON16857.60000 LKR
500 RON33715.20000 LKR
1000 RON67430.40000 LKR
2000 RON134860.80000 LKR
5000 RON337152.00000 LKR
10000 RON674304.00000 LKR