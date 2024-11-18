bin Romanya leyinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile RON → LKR çevirin

1,000L RON = 61,99Sr LKR

23:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 RON → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek64,364368,5567
Düşük61,789561,7895
Ortalama63,316065,3516
Değişim-3.11%-7.38%
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1 RON → LKR istatistikleri

RON → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 64,3643, en düşük 61,7895 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 63,3160 oldu. RON → LKR kurundaki değişiklik -3.11 değerindeydi.

RON → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 68,5567, en düşük 61,7895 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 65,3516 oldu. RON → LKR kurundaki değişiklik -7.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,201
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Sri Lanka Rupisi
1 RON61,99250 LKR
5 RON309,96250 LKR
10 RON619,92500 LKR
20 RON1.239,85000 LKR
50 RON3.099,62500 LKR
100 RON6.199,25000 LKR
250 RON15.498,12500 LKR
500 RON30.996,25000 LKR
1000 RON61.992,50000 LKR
2000 RON123.985,00000 LKR
5000 RON309.962,50000 LKR
10000 RON619.925,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Rumen Leyi
1 LKR0,01613 RON
5 LKR0,08066 RON
10 LKR0,16131 RON
20 LKR0,32262 RON
50 LKR0,80655 RON
100 LKR1,61310 RON
250 LKR4,03275 RON
500 LKR8,06550 RON
1000 LKR16,13100 RON
2000 LKR32,26200 RON
5000 LKR80,65500 RON
10000 LKR161,31000 RON