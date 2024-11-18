Romanya leyinden Sri Lanka rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Sri Lanka rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Sri Lanka rupisine (LKR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - LKR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
RON → LKR çevrim grafiği
1 RON = 61,99250 LKR
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Rumen leyi → Sri Lanka rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Sri Lanka rupisine döviz kuru şu anda 61,993, dünden bu yana %0.257 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.016 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Sri Lanka rupisine döviz kuru en yüksek değeri 62,663 (12-11-2024) ile en düşük değeri 61,671 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.456 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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