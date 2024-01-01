bin Sri Lanka rupisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile LKR → RON çevirin

1.000 lkr
15,23 ron

1,000Sr LKR = 0,01523L RON

07:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01530,0156
Düşük0,01500,0150
Ortalama0,01510,0152
Değişim-0.28%-2.16%
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1 LKR → RON istatistikleri

LKR → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0153, en düşük 0,0150 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0151 oldu. LKR → RON kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

LKR → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0156, en düşük 0,0150 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0152 oldu. LKR → RON kurundaki değişiklik -2.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7351,5310,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5831,1080,6690,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1341,9591,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Rumen Leyi
1 LKR0,01523 RON
5 LKR0,07613 RON
10 LKR0,15226 RON
20 LKR0,30453 RON
50 LKR0,76132 RON
100 LKR1,52264 RON
250 LKR3,80660 RON
500 LKR7,61320 RON
1000 LKR15,22640 RON
2000 LKR30,45280 RON
5000 LKR76,13200 RON
10000 LKR152,26400 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Sri Lanka Rupisi
1 RON65,67550 LKR
5 RON328,37750 LKR
10 RON656,75500 LKR
20 RON1.313,51000 LKR
50 RON3.283,77500 LKR
100 RON6.567,55000 LKR
250 RON16.418,87500 LKR
500 RON32.837,75000 LKR
1000 RON65.675,50000 LKR
2000 RON131.351,00000 LKR
5000 RON328.377,50000 LKR
10000 RON656.755,00000 LKR