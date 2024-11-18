5.000 Romanya leyinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile RON → LKR çevirin

1,000L RON = 62,00Sr LKR

23:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 RON → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek64,364368,5567
Düşük61,789561,7895
Ortalama63,316165,3517
Değişim-3.11%-7.38%
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1 RON → LKR istatistikleri

RON → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 64,3643, en düşük 61,7895 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 63,3161 oldu. RON → LKR kurundaki değişiklik -3.11 değerindeydi.

RON → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 68,5567, en düşük 61,7895 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 65,3517 oldu. RON → LKR kurundaki değişiklik -7.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4180,93689,424
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,203
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Sri Lanka Rupisi
1 RON61,99510 LKR
5 RON309,97550 LKR
10 RON619,95100 LKR
20 RON1.239,90200 LKR
50 RON3.099,75500 LKR
100 RON6.199,51000 LKR
250 RON15.498,77500 LKR
500 RON30.997,55000 LKR
1000 RON61.995,10000 LKR
2000 RON123.990,20000 LKR
5000 RON309.975,50000 LKR
10000 RON619.951,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Rumen Leyi
1 LKR0,01613 RON
5 LKR0,08065 RON
10 LKR0,16130 RON
20 LKR0,32261 RON
50 LKR0,80652 RON
100 LKR1,61303 RON
250 LKR4,03258 RON
500 LKR8,06515 RON
1000 LKR16,13030 RON
2000 LKR32,26060 RON
5000 LKR80,65150 RON
10000 LKR161,30300 RON