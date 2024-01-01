LKR - RON Döviz Kuru Tablosu

Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. LKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Rumen leyi

Rumen leyi

Rumen leyi, Romanya'nın para birimidir. Para birimi kodu ve döviz simgesi RON şeklindedir. Para birimini tanımlamak için başka bir sembol bulunmamaktadır. Tekil hâlininin "1 leu", çoğul hâlinin de "2 lei" olarak yazıldığını görürsünüz. Ley itibari bir para birimidir ve dönüşüm katsayısı beş basamaklıdır. Rumen leyi, popüler olarak euro ile takas...



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