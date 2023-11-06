20 ليو روماني إلى روبية سريلانكي

تحويل RON إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

20 ron
1411.69 lkr

1.00000 RON = 70.58460 LKR

Mid-market exchange rate at 14:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073889.36441.468421.652640.9639518.8171
1GBP1.1536711.23885103.11.694131.906661.1120821.7094
1USD0.931250.8072183.22261.36751.539050.897717.5238
1INR0.01119010.009699290.01201610.01643180.01849320.01078670.210565

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / روبية سريلانكية
1 RON70.58460 LKR
5 RON352.92300 LKR
10 RON705.84600 LKR
20 RON1411.69200 LKR
50 RON3529.23000 LKR
100 RON7058.46000 LKR
250 RON17646.15000 LKR
500 RON35292.30000 LKR
1000 RON70584.60000 LKR
2000 RON141169.20000 LKR
5000 RON352923.00000 LKR
10000 RON705846.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Romanian Leu
1 LKR0.01417 RON
5 LKR0.07084 RON
10 LKR0.14167 RON
20 LKR0.28335 RON
50 LKR0.70837 RON
100 LKR1.41674 RON
250 LKR3.54185 RON
500 LKR7.08370 RON
1000 LKR14.16740 RON
2000 LKR28.33480 RON
5000 LKR70.83700 RON
10000 LKR141.67400 RON