шри-ланкийские рупии в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте LKR в TWD по реальному обменному курсу

1 000 lkr
99,29 twd

1.00000 LKR = 0.09929 TWD

Среднерыночный курс в 21:32 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса LKR к TWD

1 мин. назад 1 LKR → 0 TWD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.0754589.11181.457721.673850.958518.53
1GBP1.1616411.2493103.5171.693361.944441.1134321.5254
1USD0.929850.800448182.861.355451.556420.8912517.23
1INR0.01122190.009660250.012068510.01635830.01878370.01075610.207941

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Новый тайваньский доллар
1 LKR0.09929 TWD
5 LKR0.49643 TWD
10 LKR0.99287 TWD
20 LKR1.98574 TWD
50 LKR4.96434 TWD
100 LKR9.92868 TWD
250 LKR24.82170 TWD
500 LKR49.64340 TWD
1000 LKR99.28680 TWD
2000 LKR198.57360 TWD
5000 LKR496.43400 TWD
10000 LKR992.86800 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 TWD10.07180 LKR
5 TWD50.35900 LKR
10 TWD100.71800 LKR
20 TWD201.43600 LKR
50 TWD503.59000 LKR
100 TWD1007.18000 LKR
250 TWD2517.95000 LKR
500 TWD5035.90000 LKR
1000 TWD10071.80000 LKR
2000 TWD20143.60000 LKR
5000 TWD50359.00000 LKR
10000 TWD100718.00000 LKR