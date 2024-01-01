Sri Lanka rupisinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → TWD çevirin

1.000 lkr
100,53 twd

1.00000 LKR = 0.10053 TWD

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0733589.1311.453151.651940.94797518.3251
1 GBP1.1695511.25535104.2441.699561.932051.108721.4323
1 USD0.931650.796591183.041.353851.539050.8832517.0728
1 INR0.01121940.009592850.012042410.01630360.01853390.01063640.205597

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Sri Lanka rupisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni Tayvan Doları
1 LKR0.10053 TWD
5 LKR0.50263 TWD
10 LKR1.00526 TWD
20 LKR2.01052 TWD
50 LKR5.02630 TWD
100 LKR10.05260 TWD
250 LKR25.13150 TWD
500 LKR50.26300 TWD
1000 LKR100.52600 TWD
2000 LKR201.05200 TWD
5000 LKR502.63000 TWD
10000 LKR1005.26000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Sri Lanka Rupisi
1 TWD9.94765 LKR
5 TWD49.73825 LKR
10 TWD99.47650 LKR
20 TWD198.95300 LKR
50 TWD497.38250 LKR
100 TWD994.76500 LKR
250 TWD2486.91250 LKR
500 TWD4973.82500 LKR
1000 TWD9947.65000 LKR
2000 TWD19895.30000 LKR
5000 TWD49738.25000 LKR
10000 TWD99476.50000 LKR