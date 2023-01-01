10 Yeni Tayvan dolarından Sri Lanka rupisine
Reel döviz kuru ile TWD → LKR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Tayvan dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Sri Lanka Rupisi
|1 TWD
|10.04780 LKR
|5 TWD
|50.23900 LKR
|10 TWD
|100.47800 LKR
|20 TWD
|200.95600 LKR
|50 TWD
|502.39000 LKR
|100 TWD
|1004.78000 LKR
|250 TWD
|2511.95000 LKR
|500 TWD
|5023.90000 LKR
|1000 TWD
|10047.80000 LKR
|2000 TWD
|20095.60000 LKR
|5000 TWD
|50239.00000 LKR
|10000 TWD
|100478.00000 LKR