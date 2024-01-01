10 دولار تايواني جديد إلى روبية سريلانكي

تحويل TWD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

10 twd
97.47 lkr

1.000 TWD = 9.747 LKR

Mid-market exchange rate at 20:28
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٦١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٢
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٢٢١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٤٨٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٣١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / روبية سريلانكية
1 TWD٩٫٧٤٦٧٩ LKR
5 TWD٤٨٫٧٣٣٩٥ LKR
10 TWD٩٧٫٤٦٧٩٠ LKR
20 TWD١٩٤٫٩٣٥٨٠ LKR
50 TWD٤٨٧٫٣٣٩٥٠ LKR
100 TWD٩٧٤٫٦٧٩٠٠ LKR
250 TWD٢٬٤٣٦٫٦٩٧٥٠ LKR
500 TWD٤٬٨٧٣٫٣٩٥٠٠ LKR
1000 TWD٩٬٧٤٦٫٧٩٠٠٠ LKR
2000 TWD١٩٬٤٩٣٫٥٨٠٠٠ LKR
5000 TWD٤٨٬٧٣٣٫٩٥٠٠٠ LKR
10000 TWD٩٧٬٤٦٧٫٩٠٠٠٠ LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار تايواني جديد
1 LKR٠٫١٠٢٦٠ TWD
5 LKR٠٫٥١٢٩٩ TWD
10 LKR١٫٠٢٥٩٨ TWD
20 LKR٢٫٠٥١٩٦ TWD
50 LKR٥٫١٢٩٩٠ TWD
100 LKR١٠٫٢٥٩٨٠ TWD
250 LKR٢٥٫٦٤٩٥٠ TWD
500 LKR٥١٫٢٩٩٠٠ TWD
1000 LKR١٠٢٫٥٩٨٠٠ TWD
2000 LKR٢٠٥٫١٩٦٠٠ TWD
5000 LKR٥١٢٫٩٩٠٠٠ TWD
10000 LKR١٬٠٢٥٫٩٨٠٠٠ TWD