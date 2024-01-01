10 новых тайваньских долларов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте TWD в LKR по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = Sr9,106 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TWD к LKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

LKR
1 TWD в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,18599,5366
Низкий9,06769,0676
В среднем9,13219,2754
Изменение0.08%-1.26%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TWD к LKR

За последние 30 дней максимальный курс TWD к LKR составил 9,1859, а минимальный — 9,0676. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,1321. Изменение курса TWD к LKR в процентном соотношении составило 0.08.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к LKR составил 9,5366, а минимальный — 9,0676. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,2754. Изменение курса TWD к LKR в процентном соотношении составило -1.26.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TWD к LKR

Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7751,3911,527,775152,7050,934
1 SGD0,75410,5851,0481,1465,861115,1230,704
1 GBP1,291,71111,7931,96110,028196,9511,205
1 CAD0,7190,9540,55811,0935,591109,8160,672

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 TWD9,10612 LKR
5 TWD45,53060 LKR
10 TWD91,06120 LKR
20 TWD182,12240 LKR
50 TWD455,30600 LKR
100 TWD910,61200 LKR
250 TWD2 276,53000 LKR
500 TWD4 553,06000 LKR
1000 TWD9 106,12000 LKR
2000 TWD18 212,24000 LKR
5000 TWD45 530,60000 LKR
10000 TWD91 061,20000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Новый тайваньский доллар
1 LKR0,10982 TWD
5 LKR0,54908 TWD
10 LKR1,09816 TWD
20 LKR2,19632 TWD
50 LKR5,49080 TWD
100 LKR10,98160 TWD
250 LKR27,45400 TWD
500 LKR54,90800 TWD
1000 LKR109,81600 TWD
2000 LKR219,63200 TWD
5000 LKR549,08000 TWD
10000 LKR1 098,16000 TWD