Yeni Tayvan dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile TWD → USD çevirin

1.000 twd
31,82 usd

1.00000 TWD = 0.03182 USD

07:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.345750.7935881.346451.532457.8202149.9250.9281
1 SGD0.7430810.5896991.000521.138735.81103111.4060.689665
1 GBP1.26011.6957811.696661.931049.85423188.921.16952
1 CAD0.7426940.999480.58939311.138145.80801111.3480.689307

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Tayvan dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

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TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / ABD Doları
1 TWD0.03182 USD
5 TWD0.15911 USD
10 TWD0.31821 USD
20 TWD0.63643 USD
50 TWD1.59106 USD
100 TWD3.18213 USD
250 TWD7.95532 USD
500 TWD15.91065 USD
1000 TWD31.82130 USD
2000 TWD63.64260 USD
5000 TWD159.10650 USD
10000 TWD318.21300 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Yeni Tayvan Doları
1 USD31.42550 TWD
5 USD157.12750 TWD
10 USD314.25500 TWD
20 USD628.51000 TWD
50 USD1571.27500 TWD
100 USD3142.55000 TWD
250 USD7856.37500 TWD
500 USD15712.75000 TWD
1000 USD31425.50000 TWD
2000 USD62851.00000 TWD
5000 USD157127.50000 TWD
10000 USD314255.00000 TWD