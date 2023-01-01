bin Yeni Tayvan dolarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile TWD → USD çevirin

1.000 twd
31,01 usd

1.00000 TWD = 0.03101 USD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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TWD → USD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 USD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Tayvan dolarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / ABD Doları
1 TWD0.03101 USD
5 TWD0.15506 USD
10 TWD0.31012 USD
20 TWD0.62023 USD
50 TWD1.55058 USD
100 TWD3.10116 USD
250 TWD7.75290 USD
500 TWD15.50580 USD
1000 TWD31.01160 USD
2000 TWD62.02320 USD
5000 TWD155.05800 USD
10000 TWD310.11600 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Yeni Tayvan Doları
1 USD32.24600 TWD
5 USD161.23000 TWD
10 USD322.46000 TWD
20 USD644.92000 TWD
50 USD1612.30000 TWD
100 USD3224.60000 TWD
250 USD8061.50000 TWD
500 USD16123.00000 TWD
1000 USD32246.00000 TWD
2000 USD64492.00000 TWD
5000 USD161230.00000 TWD
10000 USD322460.00000 TWD