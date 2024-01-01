20 Sri Lanka rupisinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → TWD çevirin

20 lkr
2,17 twd

1,000Sr LKR = 0,1084NT$ TWD

08:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10870,1091
Düşük0,10670,1060
Ortalama0,10770,1074
Değişim0.74%-0.56%
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1 LKR → TWD istatistikleri

LKR → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1087, en düşük 0,1067 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1077 oldu. LKR → TWD kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

LKR → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1091, en düşük 0,1060 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1074 oldu. LKR → TWD kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7431,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56660,581,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1191,9611,1841,7114,698
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni Tayvan Doları
1 LKR0,10838 TWD
5 LKR0,54191 TWD
10 LKR1,08382 TWD
20 LKR2,16764 TWD
50 LKR5,41910 TWD
100 LKR10,83820 TWD
250 LKR27,09550 TWD
500 LKR54,19100 TWD
1000 LKR108,38200 TWD
2000 LKR216,76400 TWD
5000 LKR541,91000 TWD
10000 LKR1.083,82000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Sri Lanka Rupisi
1 TWD9,22659 LKR
5 TWD46,13295 LKR
10 TWD92,26590 LKR
20 TWD184,53180 LKR
50 TWD461,32950 LKR
100 TWD922,65900 LKR
250 TWD2.306,64750 LKR
500 TWD4.613,29500 LKR
1000 TWD9.226,59000 LKR
2000 TWD18.453,18000 LKR
5000 TWD46.132,95000 LKR
10000 TWD92.265,90000 LKR