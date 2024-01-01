2.000 Sri Lanka rupisinden Yeni Tayvan dolarına
Reel döviz kuru ile LKR → TWD çevirin
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|1 LKR → TWD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,1087
|0,1091
|Düşük
|0,1067
|0,1060
|Ortalama
|0,1077
|0,1074
|Değişim
|0.74%
|-0.56%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → TWD istatistikleri
LKR → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1087, en düşük 0,1067 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1077 oldu. LKR → TWD kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.
LKR → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1091, en düşük 0,1060 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1074 oldu. LKR → TWD kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Sri Lanka Rupisi
|1 TWD
|9,22659 LKR
|5 TWD
|46,13295 LKR
|10 TWD
|92,26590 LKR
|20 TWD
|184,53180 LKR
|50 TWD
|461,32950 LKR
|100 TWD
|922,65900 LKR
|250 TWD
|2.306,64750 LKR
|500 TWD
|4.613,29500 LKR
|1000 TWD
|9.226,59000 LKR
|2000 TWD
|18.453,18000 LKR
|5000 TWD
|46.132,95000 LKR
|10000 TWD
|92.265,90000 LKR