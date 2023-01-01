روبية سريلانكي إلى دولار تايواني جديد

تحويل LKR إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٩٩٫٢٥ twd

1.00000 LKR = 0.09925 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:28 UTC
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LKR إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066588.64751.437381.66160.963718.3242
1GBP1.1527411.2294102.1881.656921.91541.1108921.1231
1USD0.937650.813405183.121.347751.5580.903617.1816
1INR0.01128060.009785910.012030810.01621450.01874390.0108710.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار تايواني جديد
1 LKR0.09925 TWD
5 LKR0.49627 TWD
10 LKR0.99253 TWD
20 LKR1.98506 TWD
50 LKR4.96265 TWD
100 LKR9.92531 TWD
250 LKR24.81328 TWD
500 LKR49.62655 TWD
1000 LKR99.25310 TWD
2000 LKR198.50620 TWD
5000 LKR496.26550 TWD
10000 LKR992.53100 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / روبية سريلانكية
1 TWD10.07530 LKR
5 TWD50.37650 LKR
10 TWD100.75300 LKR
20 TWD201.50600 LKR
50 TWD503.76500 LKR
100 TWD1007.53000 LKR
250 TWD2518.82500 LKR
500 TWD5037.65000 LKR
1000 TWD10075.30000 LKR
2000 TWD20150.60000 LKR
5000 TWD50376.50000 LKR
10000 TWD100753.00000 LKR