шри-ланкийские рупии в новозеландские доллары
Сконвертируйте LKR в NZD по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LKR к NZD
1 LKR = 0,00525 NZD
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в новозеландские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Новозеландский доллар / Шри-Ланкийская рупия
|1 NZD
|190.38800 LKR
|5 NZD
|951.94000 LKR
|10 NZD
|1903.88000 LKR
|20 NZD
|3807.76000 LKR
|50 NZD
|9519.40000 LKR
|100 NZD
|19038.80000 LKR
|250 NZD
|47597.00000 LKR
|500 NZD
|95194.00000 LKR
|1000 NZD
|190388.00000 LKR
|2000 NZD
|380776.00000 LKR
|5000 NZD
|951940.00000 LKR
|10000 NZD
|1903880.00000 LKR