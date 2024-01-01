1 шри-ланкийская рупия в новозеландские доллары

Сконвертируйте LKR в NZD по реальному обменному курсу

1 lkr
0,01 nzd

1.00000 LKR = 0.00529 NZD

Среднерыночный курс в 17:56
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.352750.79767183.05461.541660.931051.347053.67295
1 CAD0.73923510.58966661.39691.139650.6882690.9957862.71517
1 GBP1.253651.695881104.1211.932711.167221.688734.60459
1 INR0.01204030.01628750.0096041710.0185620.01121020.01621880.0442233

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из шри-ланкийских рупий в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Новозеландский доллар
1 LKR0.00529 NZD
5 LKR0.02644 NZD
10 LKR0.05288 NZD
20 LKR0.10577 NZD
50 LKR0.26442 NZD
100 LKR0.52883 NZD
250 LKR1.32208 NZD
500 LKR2.64417 NZD
1000 LKR5.28834 NZD
2000 LKR10.57668 NZD
5000 LKR26.44170 NZD
10000 LKR52.88340 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 NZD189.09500 LKR
5 NZD945.47500 LKR
10 NZD1890.95000 LKR
20 NZD3781.90000 LKR
50 NZD9454.75000 LKR
100 NZD18909.50000 LKR
250 NZD47273.75000 LKR
500 NZD94547.50000 LKR
1000 NZD189095.00000 LKR
2000 NZD378190.00000 LKR
5000 NZD945475.00000 LKR
10000 NZD1890950.00000 LKR