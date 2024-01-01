Sri Lanka rupisinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → NZD çevirin

1.000 lkr
5,25 nzd

1.00000 LKR = 0.00525 NZD

10:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11.353750.79665483.04011.539050.931551.34743.67285
1 CAD0.73868910.58847961.34081.136880.6881450.9953092.71309
1 GBP1.255251.699291104.2361.93191.169361.691324.61034
1 INR0.01204240.01630240.0095936110.01853390.01121840.01622590.0442298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Yeni Zelanda Doları
1 LKR0.00525 NZD
5 LKR0.02625 NZD
10 LKR0.05251 NZD
20 LKR0.10501 NZD
50 LKR0.26253 NZD
100 LKR0.52505 NZD
250 LKR1.31263 NZD
500 LKR2.62526 NZD
1000 LKR5.25051 NZD
2000 LKR10.50102 NZD
5000 LKR26.25255 NZD
10000 LKR52.50510 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Sri Lanka Rupisi
1 NZD190.45800 LKR
5 NZD952.29000 LKR
10 NZD1904.58000 LKR
20 NZD3809.16000 LKR
50 NZD9522.90000 LKR
100 NZD19045.80000 LKR
250 NZD47614.50000 LKR
500 NZD95229.00000 LKR
1000 NZD190458.00000 LKR
2000 NZD380916.00000 LKR
5000 NZD952290.00000 LKR
10000 NZD1904580.00000 LKR