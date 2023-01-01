روبية سريلانكي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل LKR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٥٫٢٠ nzd

1.00000 LKR = 0.00520 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:24 UTC
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LKR إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436791.660960.963718.3214
1GBP1.1528711.22955102.21.656451.914891.1110221.1224
1USD0.937650.813306183.121.34721.557390.9035517.179
1INR0.01128060.009784720.012030810.01620790.01873660.01087040.206677

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار نيوزيلندي
1 LKR0.00520 NZD
5 LKR0.02600 NZD
10 LKR0.05200 NZD
20 LKR0.10401 NZD
50 LKR0.26002 NZD
100 LKR0.52004 NZD
250 LKR1.30009 NZD
500 LKR2.60019 NZD
1000 LKR5.20037 NZD
2000 LKR10.40074 NZD
5000 LKR26.00185 NZD
10000 LKR52.00370 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / روبية سريلانكية
1 NZD192.29400 LKR
5 NZD961.47000 LKR
10 NZD1922.94000 LKR
20 NZD3845.88000 LKR
50 NZD9614.70000 LKR
100 NZD19229.40000 LKR
250 NZD48073.50000 LKR
500 NZD96147.00000 LKR
1000 NZD192294.00000 LKR
2000 NZD384588.00000 LKR
5000 NZD961470.00000 LKR
10000 NZD1922940.00000 LKR