20 новозеландских долларов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте NZD в LKR по реальному обменному курсу

$1,000 NZD = Sr174,5 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса NZD к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 NZD в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий178,8340192,4400
Низкий173,7900173,7900
В среднем176,2489182,2423
Изменение-2.40%-3.20%
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Соотношение 1 NZD к LKR

За последние 30 дней максимальный курс NZD к LKR составил 178,8340, а минимальный — 173,7900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 176,2489. Изменение курса NZD к LKR в процентном соотношении составило -2.40.

За последние 90 дней максимальный курс NZD к LKR составил 192,4400, а минимальный — 173,7900. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 182,2423. Изменение курса NZD к LKR в процентном соотношении составило -3.20.

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Популярные валюты

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11,5190,7740,93384,3891,3910,876152,63
1 AUD0,65810,510,61455,5580,9160,577100,484
1 GBP1,2921,96211,205109,0271,7971,131197,19
1 EUR1,0721,6280,83190,4571,4910,939163,6

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Как произвести расчет конвертации из новозеландских долларов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NZD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NZD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новозеландских долларов

NZD в USD

NZD в AUD

NZD в GBP

NZD в EUR

NZD в INR

NZD в CAD

NZD в CHF

NZD в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новозеландский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 NZD174,53400 LKR
5 NZD872,67000 LKR
10 NZD1 745,34000 LKR
20 NZD3 490,68000 LKR
50 NZD8 726,70000 LKR
100 NZD17 453,40000 LKR
250 NZD43 633,50000 LKR
500 NZD87 267,00000 LKR
1000 NZD174 534,00000 LKR
2000 NZD349 068,00000 LKR
5000 NZD872 670,00000 LKR
10000 NZD1 745 340,00000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Новозеландский доллар
1 LKR0,00573 NZD
5 LKR0,02865 NZD
10 LKR0,05730 NZD
20 LKR0,11459 NZD
50 LKR0,28648 NZD
100 LKR0,57295 NZD
250 LKR1,43238 NZD
500 LKR2,86477 NZD
1000 LKR5,72953 NZD
2000 LKR11,45906 NZD
5000 LKR28,64765 NZD
10000 LKR57,29530 NZD