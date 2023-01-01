шри-ланкийские рупии в суринамские доллары

Сконвертируйте LKR в SRD по реальному обменному курсу

1000 lkr
118.16 srd

1.00000 LKR = 0.11815 SRD

Среднерыночный курс в 21:29 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса LKR к SRD

1 мин. назад 1 LKR → 0 SRD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.0754589.11181.457721.673850.958518.53
1GBP1.1616411.2493103.5171.693361.944441.1134321.5254
1USD0.929850.800448182.861.355451.556420.8912517.23
1INR0.01122190.009660250.012068510.01635830.01878370.01075610.207941

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в суринамские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и SRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в SRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

LKR в USD

LKR в CAD

LKR в GBP

LKR в INR

LKR в AUD

LKR в EUR

LKR в SGD

LKR в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Суринамский доллар
1 LKR0.11815 SRD
5 LKR0.59077 SRD
10 LKR1.18155 SRD
20 LKR2.36310 SRD
50 LKR5.90775 SRD
100 LKR11.81550 SRD
250 LKR29.53875 SRD
500 LKR59.07750 SRD
1000 LKR118.15500 SRD
2000 LKR236.31000 SRD
5000 LKR590.77500 SRD
10000 LKR1181.55000 SRD
Обменные курсы Суринамский доллар / Шри-Ланкийская рупия
1 SRD8.46346 LKR
5 SRD42.31730 LKR
10 SRD84.63460 LKR
20 SRD169.26920 LKR
50 SRD423.17300 LKR
100 SRD846.34600 LKR
250 SRD2115.86500 LKR
500 SRD4231.73000 LKR
1000 SRD8463.46000 LKR
2000 SRD16926.92000 LKR
5000 SRD42317.30000 LKR
10000 SRD84634.60000 LKR