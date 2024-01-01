Sri Lanka rupisinden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → SRD çevirin

1.000 lkr
116,25 srd

1.00000 LKR = 0.11625 SRD

10:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551351.0734589.13561.45341.65210.94803518.3262
1 GBP1.1694111.25535104.241.699681.932051.1086421.4316
1 USD0.931550.796591183.03661.353951.539050.8831517.0722
1 INR0.01121890.009593250.012042910.01630550.01853460.01063570.205598

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Surinam Doları
1 LKR0.11625 SRD
5 LKR0.58122 SRD
10 LKR1.16245 SRD
20 LKR2.32490 SRD
50 LKR5.81225 SRD
100 LKR11.62450 SRD
250 LKR29.06125 SRD
500 LKR58.12250 SRD
1000 LKR116.24500 SRD
2000 LKR232.49000 SRD
5000 LKR581.22500 SRD
10000 LKR1162.45000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Sri Lanka Rupisi
1 SRD8.60248 LKR
5 SRD43.01240 LKR
10 SRD86.02480 LKR
20 SRD172.04960 LKR
50 SRD430.12400 LKR
100 SRD860.24800 LKR
250 SRD2150.62000 LKR
500 SRD4301.24000 LKR
1000 SRD8602.48000 LKR
2000 SRD17204.96000 LKR
5000 SRD43012.40000 LKR
10000 SRD86024.80000 LKR