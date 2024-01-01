1 Sri Lanka rupisinden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile LKR → SRD çevirin

1 lkr
0,10 srd

1,000Sr LKR = 0,09564$ SRD

07:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10070,1136
Düşük0,09560,0956
Ortalama0,09800,1035
Değişim-5.03%-15.73%
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1 LKR → SRD istatistikleri

LKR → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1007, en düşük 0,0956 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0980 oldu. LKR → SRD kurundaki değişiklik -5.03 değerindeydi.

LKR → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1136, en düşük 0,0956 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1035 oldu. LKR → SRD kurundaki değişiklik -15.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7321,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5861,1090,6690,9682,658
1 GBP1,281,7691107,1771,9611,1841,7124,702
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Surinam Doları
1 LKR0,09564 SRD
5 LKR0,47821 SRD
10 LKR0,95642 SRD
20 LKR1,91284 SRD
50 LKR4,78211 SRD
100 LKR9,56421 SRD
250 LKR23,91053 SRD
500 LKR47,82105 SRD
1000 LKR95,64210 SRD
2000 LKR191,28420 SRD
5000 LKR478,21050 SRD
10000 LKR956,42100 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Sri Lanka Rupisi
1 SRD10,45560 LKR
5 SRD52,27800 LKR
10 SRD104,55600 LKR
20 SRD209,11200 LKR
50 SRD522,78000 LKR
100 SRD1.045,56000 LKR
250 SRD2.613,90000 LKR
500 SRD5.227,80000 LKR
1000 SRD10.455,60000 LKR
2000 SRD20.911,20000 LKR
5000 SRD52.278,00000 LKR
10000 SRD104.556,00000 LKR