روبية سريلانكي إلى دولار سورينامي

تحويل LKR إلى SRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
119.44 srd

1.00000 LKR = 0.11944 SRD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:56 UTC
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LKR إلى SRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 SRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066688.65581.437241.661370.963718.3241
1GBP1.1527411.22955102.21.656821.915191.1108921.1235
1USD0.937550.813306183.121.34751.557630.903517.1799
1INR0.01127960.009784720.012030810.01621150.01873960.01086980.206688

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى دولار سورينامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى SRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار سورينامي
1 LKR0.11944 SRD
5 LKR0.59721 SRD
10 LKR1.19443 SRD
20 LKR2.38886 SRD
50 LKR5.97215 SRD
100 LKR11.94430 SRD
250 LKR29.86075 SRD
500 LKR59.72150 SRD
1000 LKR119.44300 SRD
2000 LKR238.88600 SRD
5000 LKR597.21500 SRD
10000 LKR1194.43000 SRD
معدلات التحويل دولار سورينامي / روبية سريلانكية
1 SRD8.37220 LKR
5 SRD41.86100 LKR
10 SRD83.72200 LKR
20 SRD167.44400 LKR
50 SRD418.61000 LKR
100 SRD837.22000 LKR
250 SRD2093.05000 LKR
500 SRD4186.10000 LKR
1000 SRD8372.20000 LKR
2000 SRD16744.40000 LKR
5000 SRD41861.00000 LKR
10000 SRD83722.00000 LKR