шри-ланкийские рупии в маврикийские рупии

Сконвертируйте LKR в MUR по реальному обменному курсу

1 000 lkr
139,94 mur

1.00000 LKR = 0.13994 MUR

Среднерыночный курс в 11:0 UTC
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График изменения обменного курса LKR к MUR

1 мин. назад 1 LKR → 0 MUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860851.075489.10761.45771.674030.958218.5318
1GBP1.1616411.24925103.5131.693361.944661.1130921.5277
1USD0.92990.80048182.861.35551.556660.89117.2325
1INR0.01122240.009660640.012068510.01635890.01878670.01075310.207971

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Как произвести расчет конвертации из из шри-ланкийских рупий в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LKR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LKR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for шри-ланкийская рупия

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Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Маврикийская рупия
1 LKR0.13994 MUR
5 LKR0.69969 MUR
10 LKR1.39938 MUR
20 LKR2.79876 MUR
50 LKR6.99690 MUR
100 LKR13.99380 MUR
250 LKR34.98450 MUR
500 LKR69.96900 MUR
1000 LKR139.93800 MUR
2000 LKR279.87600 MUR
5000 LKR699.69000 MUR
10000 LKR1399.38000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Шри-Ланкийская рупия
1 MUR7.14602 LKR
5 MUR35.73010 LKR
10 MUR71.46020 LKR
20 MUR142.92040 LKR
50 MUR357.30100 LKR
100 MUR714.60200 LKR
250 MUR1786.50500 LKR
500 MUR3573.01000 LKR
1000 MUR7146.02000 LKR
2000 MUR14292.04000 LKR
5000 MUR35730.10000 LKR
10000 MUR71460.20000 LKR