روبية سريلانكي إلى روبية موريشية

تحويل LKR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lkr
137.81 mur

1.00000 LKR = 0.13781 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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LKR إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.43661.661190.963618.3195
1GBP1.1528711.2294102.1881.656191.91511.1109121.1196
1USD0.937750.813405183.121.347151.557750.903617.1788
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620730.0187410.0108710.206675

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Mauritian Rupee
1 LKR0.13781 MUR
5 LKR0.68904 MUR
10 LKR1.37809 MUR
20 LKR2.75618 MUR
50 LKR6.89045 MUR
100 LKR13.78090 MUR
250 LKR34.45225 MUR
500 LKR68.90450 MUR
1000 LKR137.80900 MUR
2000 LKR275.61800 MUR
5000 LKR689.04500 MUR
10000 LKR1378.09000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / روبية سريلانكية
1 MUR7.25644 LKR
5 MUR36.28220 LKR
10 MUR72.56440 LKR
20 MUR145.12880 LKR
50 MUR362.82200 LKR
100 MUR725.64400 LKR
250 MUR1814.11000 LKR
500 MUR3628.22000 LKR
1000 MUR7256.44000 LKR
2000 MUR14512.88000 LKR
5000 MUR36282.20000 LKR
10000 MUR72564.40000 LKR