5000 روبية موريشية إلى روبية سريلانكي

تحويل MUR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
33,290.95 lkr

1.00000 MUR = 6.65819 LKR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / روبية سريلانكية
1 MUR6.65819 LKR
5 MUR33.29095 LKR
10 MUR66.58190 LKR
20 MUR133.16380 LKR
50 MUR332.90950 LKR
100 MUR665.81900 LKR
250 MUR1664.54750 LKR
500 MUR3329.09500 LKR
1000 MUR6658.19000 LKR
2000 MUR13316.38000 LKR
5000 MUR33290.95000 LKR
10000 MUR66581.90000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Mauritian Rupee
1 LKR0.15019 MUR
5 LKR0.75095 MUR
10 LKR1.50191 MUR
20 LKR3.00382 MUR
50 LKR7.50955 MUR
100 LKR15.01910 MUR
250 LKR37.54775 MUR
500 LKR75.09550 MUR
1000 LKR150.19100 MUR
2000 LKR300.38200 MUR
5000 LKR750.95500 MUR
10000 LKR1501.91000 MUR