Sri Lanka rupisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → MUR çevirin

1.000 lkr
148,22 mur

1.00000 LKR = 0.14822 MUR

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855161.073489.1361.453121.652020.9477818.3264
1 GBP1.1693711.25515104.2291.699161.931741.1083121.4294
1 USD0.931650.796718183.04081.353751.539050.8830517.0732
1 INR0.01121880.009594290.012042310.01630220.01853370.01063390.2056

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Sri Lanka rupisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mauritius Rupisi
1 LKR0.14822 MUR
5 LKR0.74109 MUR
10 LKR1.48219 MUR
20 LKR2.96438 MUR
50 LKR7.41095 MUR
100 LKR14.82190 MUR
250 LKR37.05475 MUR
500 LKR74.10950 MUR
1000 LKR148.21900 MUR
2000 LKR296.43800 MUR
5000 LKR741.09500 MUR
10000 LKR1482.19000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 MUR6.74676 LKR
5 MUR33.73380 LKR
10 MUR67.46760 LKR
20 MUR134.93520 LKR
50 MUR337.33800 LKR
100 MUR674.67600 LKR
250 MUR1686.69000 LKR
500 MUR3373.38000 LKR
1000 MUR6746.76000 LKR
2000 MUR13493.52000 LKR
5000 MUR33733.80000 LKR
10000 MUR67467.60000 LKR