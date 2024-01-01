50 Mauritius rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MUR → LKR çevirin

50 mur
319,26 lkr

1,000 MUR = 6,385 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

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Mauritius rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 MUR6,38529 LKR
5 MUR31,92645 LKR
10 MUR63,85290 LKR
20 MUR127,70580 LKR
50 MUR319,26450 LKR
100 MUR638,52900 LKR
250 MUR1.596,32250 LKR
500 MUR3.192,64500 LKR
1000 MUR6.385,29000 LKR
2000 MUR12.770,58000 LKR
5000 MUR31.926,45000 LKR
10000 MUR63.852,90000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mauritius Rupisi
1 LKR0,15661 MUR
5 LKR0,78305 MUR
10 LKR1,56610 MUR
20 LKR3,13220 MUR
50 LKR7,83050 MUR
100 LKR15,66100 MUR
250 LKR39,15250 MUR
500 LKR78,30500 MUR
1000 LKR156,61000 MUR
2000 LKR313,22000 MUR
5000 LKR783,05000 MUR
10000 LKR1.566,10000 MUR