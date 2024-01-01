20 Sri Lanka rupisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile LKR → MUR çevirin

20 lkr
3,08 mur

1,000Sr LKR = 0,1542₨ MUR

07:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16220,1622
Düşük0,15330,1517
Ortalama0,15620,1559
Değişim-0.36%-1.69%
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1 LKR → MUR istatistikleri

LKR → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1622, en düşük 0,1533 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1562 oldu. LKR → MUR kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

LKR → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1622, en düşük 0,1517 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1559 oldu. LKR → MUR kurundaki değişiklik -1.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7181,5320,9241,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5841,1080,6690,9682,658
1 GBP1,2811,771107,2211,9611,1841,7124,704
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Mauritius Rupisi
1 LKR0,15423 MUR
5 LKR0,77115 MUR
10 LKR1,54230 MUR
20 LKR3,08460 MUR
50 LKR7,71150 MUR
100 LKR15,42300 MUR
250 LKR38,55750 MUR
500 LKR77,11500 MUR
1000 LKR154,23000 MUR
2000 LKR308,46000 MUR
5000 LKR771,15000 MUR
10000 LKR1.542,30000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 MUR6,48383 LKR
5 MUR32,41915 LKR
10 MUR64,83830 LKR
20 MUR129,67660 LKR
50 MUR324,19150 LKR
100 MUR648,38300 LKR
250 MUR1.620,95750 LKR
500 MUR3.241,91500 LKR
1000 MUR6.483,83000 LKR
2000 MUR12.967,66000 LKR
5000 MUR32.419,15000 LKR
10000 MUR64.838,30000 LKR